Stephanie Kelly[ニューヨーク ２日 ロイター] - １日夜に行われた米大統領選の副大統領候補によるテレビ討論会を見た視聴者は大いに驚いた。民主党のウォルズ候補と共和党のバンス候補が友好的な雰囲気で、共通する考えを強調したからだ。ミネソタ州知事のウォルズ氏とオハイオ州選出の上院議員のバンス氏は、ともに健全で友好的な態度を誇りとする米中西部の出身だ。９０分以上に及んだ討論会で、両者は中西部的な感じの良い