9月16日、お台場のZepp DiverCity(TOKYO)でSARD UNDERGROUNDを観た。結成5周年を迎えて開催された初の全国ツアー＜SARD UNDERGROUND LIVE 2024 [tear drops]＞は、過去最大の5公演へパワーアップ、チケットは全箇所ソールドアウト。確かなキャリアと高まる期待を受け、5年間の成長を見せる大舞台だ。◆SARD UNDERGROUND 画像オープニングは、8月リリースのオリジナルアルバム『涙色で』の1曲目「私と恋をしてください」から。神野