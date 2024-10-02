和楽器バンドの映像作品『和楽器バンド 大新年会 2024〜八重ノ翼〜』から、ダイジェスト映像が公開された。2024年4月にデビュー満10年を迎えつつも2024年12月末をもって無期限活動休止する和楽器バンドだが、この映像は、10月9日（水）に発売されるベストアルバム『ALL TIME BEST ALBUM THANKS 〜八奏ノ音〜』と同時にリリースとなる映像作品『和楽器バンド 大新年会 2024〜八重ノ翼〜』から抜粋された映像だ。和楽器バンドが毎年