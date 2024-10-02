Yoshifumi TakemotoKentaro Sugiyama［東京２日ロイター］ - 植田和男日銀総裁と石破茂首相は２日、官邸で会談し、金融・経済・物価情勢について意見交換した。会談後、記者団の取材に応じた植田総裁が明らかにした。引き続き政府と日銀は緊密に連携していくという認識で一致したという。植田総裁からは日銀の金融政策について、極めて緩和的な状態で日本経済をしっかり支えているということ、経済・物価が日銀の見通し