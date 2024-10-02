自分の気持ちがわからないってこと、ありませんか？今回は直感で選んだ答えから、あなたが「彼に対して許せないと感じる生活のクセ」がわかります。友達や彼にもやってもらったら、知らなかった新しい一面に気づけるかも♡レストランで食事をした彼とあなた出てきた彼は店内のスタッフを批判しています。さて、どんな批判をしていますか？彼に直接質問するか、彼が何と答えるかをイメージしてくださいね。Aバタバタしていて