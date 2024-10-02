韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「꽂아 주세요（コジャ ジュセヨ）」の意味は？「꽂아 주세요（コジャ ジュセヨ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、支払いの際に言われることが多いフレーズです。「꽂아 주세요（コジャ ジュセヨ）」はどういう意味なのでしょうか