フリースタイルスキー女子モーグル五輪５大会連続入賞の上村愛子さんが２日、自身のインスタグラムを更新。０９年に結婚したアルペンスキー五輪４大会連続出場の皆川賢太郎氏と昨年１２月に離婚していたことを発表した。 【写真】上村愛子さんと皆川賢太郎氏 「昨年の２０２３年１２月９日、皆川賢太郎と上村愛子は婚姻関係を解消致しました」と報告。「冬季シーズンやパリ五輪が終わり、少し