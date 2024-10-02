【ソウル聯合ニュース】韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領は２日午後、１日に就任した石破茂首相と初めての電話会談を行い、北朝鮮の挑発が続くなか、韓日と韓米日が一致して対応する必要があるとの認識で一致した。韓国大統領室が発表した。会談は約１５分間行われた。尹大統領は石破首相に「両国は価値や利益を共有する重要な隣人でパートナーである。今後も緊密に意思疎通しながら協力を拡大していきたい」と表明。石破