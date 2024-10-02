整形YouTuberの整形らびちゃんが、自身のYouTubeチャンネルを更新。「整形の順番間違えて顔が崩壊しました」と題した動画で、整形の順番を誤ってしまった結果について語った。この動画では、彼女自身のリアルな体験に基づいて、どのような順番で整形を行うべきか、その重要性を強調している。整形らびちゃんはまず「鼻整形後に両顎手術」を行ったことを振り返り、「口元を奥に引っ込めると鼻先も後ろに持っていかれ、変形してしま