イランは日本時間2日未明、大きな動きに出ました。イランはイスラエルに向けて180発以上のミサイルを発射。目的はレバノンの親イラン武装組織ヒズボラの最高指導者殺害に対する報復だとしています。2日、取材班が訪ねたのは、東京都内の居酒屋でデカ盛りグルメを格安で提供する、イラン出身のマンスールさん（60）。36年前に来日し、日本人女性と結婚。しかし家族や親戚は今もイランに住んでいるため、ミサイル攻撃のニュースを知