福島県郡山市の高齢者施設で結核の集団感染が判明、利用者や家族など34人に拡大しています。市内では集団感染とは別に、医療機関に勤務する60代の男性の感染も判明していて、この男性の接触者は2700人に上るということです。保健所は2700人の検査を進めるとしたうえで、2週間以上長引くせきの症状があれば、医療機関を受診するよう呼び掛けています。