元自民党衆院議員で政治評論家杉村太蔵氏（45）が2日、テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。石破茂首相（67）の新内閣の不安要素についてコメントした。杉村氏は「これはもう総理の専権事項ですからね、石破総理がこれが適材適所だ、ってことで配置されたので…」と言葉を濁すと「この人事を見て、村上総務大臣、『うぉ〜、入ったなぁ』って『入閣されたんだなぁ』って思いました」と