岐阜県大垣市での風力発電施設建設を巡り、県警大垣署の警察官が住民の個人情報を収集し、業者に提供したのは違法として、住民４人が県などに賠償と収集した個人情報の抹消を求めた訴訟で、県は２日、賠償と一部情報の抹消を命じた名古屋高裁判決について、上告を断念すると発表した。原告側も上告しない方針を明らかにしており、判決は確定する見通し。県警警務部は、判決で命じられた情報の抹消は既に行ったとした上で、「上