サー・テレンス・オルビー・コンランを知る コンランと彼がデザインした「コーン・チェア」、1952 年撮影レイモンド・ウィリアムズ・エステート蔵Photo © Estate of Raymond WilliamsCourtesy of the Conran family, Conran Foundation and Conran IP LTD. 「Plain, Simple, Useful(無駄なくシンプルで機能的)」なデザインが生活の質を向上させると、個人の生活空間から都市、社会までを