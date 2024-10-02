メルセデス・ベンツ日本は2日、プレミアムミドルサイズSUV『GLC』と『GLC Coupe』の特別仕様車『GLC 220 d 4MATIC Edition Black Stars（ISG搭載モデル）』および『GLC 220 d 4MATIC Coupe Edition Black Stars（ISG搭載モデル）』を発表し、オンラインショールームにて先行受付を開始した。先行受付は24日までで、その後は正規販売店でも予約が可能となる。【写真】”Black Stars”らしいカッコよさ…メルセデス・ベンツの特別