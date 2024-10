ホワイトマウンテニアリング(White Mountaineering)とリーボック(Reebok)のコラボレーションスニーカー「ホワイトマウンテニアリング × リーボック‘クラブ C 85 ヴィンテージ’(White Mountaineering × Reebok‘CLUB C 85 VINTAGE)」が登場。2024年10月5日(土)より、ホワイトマウンテニアリング各店などで販売される。「クラブ C 85 ヴィンテージ」スニーカーをアレンジコラボレーションスニーカーのベースとなるのは、80年代の