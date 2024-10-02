◇セ・リーグヤクルト・吉村―広島・大瀬良（神宮）DeNA・ケイ―阪神・大竹（横浜）◇パ・リーグロッテ・カイケル―日本ハム・達（ZOZOマリンスタジアム）ソフトバンク・有原―楽天・古謝（みずほペイペイドーム）