山梨県議会本会議で代表質問に答弁する長崎幸太郎知事＝2日午後山梨県の長崎幸太郎知事は2日の県議会本会議で、今夏から富士山の山梨側登山道「吉田ルート」5合目に設置した通行規制ゲートについて、来夏は「閉鎖時間の前倒しを検討する」と述べた。夜通し登る「弾丸登山」につながるゲート閉鎖間際の駆け込み登山が目立ったため。具体的な前倒し時間は語らなかった。代表質問での答弁。県は7月から、登山道の混雑や弾丸登山を