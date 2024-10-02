ドジャースは2024年シーズン、98勝64敗の成績でナ・リーグ西地区を制覇。12年連続となるプレーオフに挑むことになる。一昨年はパドレス、昨年はダイヤモンドバックスに地区シリーズで敗れたドジャースにとって、雪辱をかけた戦いを迎えるなか、MLB公式サイトがドジャースの現状や選手たちの心境を伝えている。 ■フリーマンら怪我人の改善にも期待 ドジャースは大谷翔平