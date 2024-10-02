ウエルシア薬局は、プライベートブランド「からだWelcia」から、「塩をサッと振っただけの北海道産新じゃがチップス」を10月8日より全国のウエルシア薬局にて販売する。「塩をサッと振っただけの北海道産新じゃがチップス」は、北海道の豊かな大地で育まれた「JAふらの」の新じゃがいもを100%使用したポテトチップス。じゃがいもの風味がより一層引き立つ、シンプルな塩味で仕上げている。また、塩は天海のやきしおを使用すること