霞ヶ関キャピタルはこの日の取引終了後、２５年８月期連結業績予想を発表した。売上高を前期比４４．６％増の９５０億円、純利益を同９９．２％増の１００億円と、前期に続き過去最高業績を更新する見通しを示した。 冷凍冷蔵倉庫への高い需要が追い風となる見込み。配当予想は前期比７０円増の２４０円とした。同時に発表した２４年８月期決算は売上高が前の期比７６．２％増の６５６億８５００万円、純利益が同２．４倍の