ベルキンは9月30日に、「iPhone 16」シリーズ向けの「トータルソリューション」を発表した。●保護フィルムは0.29mmの薄さ「トータルソリューション」のラインアップとしては、液晶保護ガラス「iPhone 16 UltraGlass 2」、充電ソリューション「Belkin Qi2 3-in-1磁気ワイヤレス充電スタンド（WIZ023）」「Belkin Cubic Charger 45W（WCA013）」「Belkin Cubic Charger 30W（WCA008）」、プラグ交換式ポータブルソリューション