イギリスの絵本から生まれた、サンリオが保有するキャラクター「MR. MEN LITTLE MISS」のポップアップストア「MR. MEN LITTLE MISS MARKET」が、Shibuya Sakura Stageにオープン!ポップアップストアでは、絵本シリーズ「Discover You」の絵本や、ぬいぐるみ、マスコットホルダーなど、様々な新グッズが販売されます☆ サンリオ Shibuya Sakura Stage「MR. MEN LITTLE MISS MARKET」 開催期間:2024年10月17日(木)