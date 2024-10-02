静岡県熱海市のプリン専門店・熱海プリンから、“幻”の「熱海プリン マロン」や秋限定スイーツが登場。2024年10月5日(土)より、熱海プリン全店舗ほかにて数量限定発売される。“幻”の「熱海プリン マロン」が再登場熱海プリンは、温泉の観光地・熱海でしか味わえない、レトロな“ご当地スイーツ”として人気を博すプリン専門店。どこか懐かしさを感じる“牛乳瓶”のようなパッケージとともに、じっくり丁寧に蒸し上げたこだわり