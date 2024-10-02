イプサは10月1日、「ザ・タイムR アクア」のジャンボサイズを数量限定で発売した。「ザ・タイムR アクア」ジャンボサイズ(クリア)同商品は、独自技術による保湿成分「アクアプレゼンター?(※)」の搭載でぷるぷると水をまとったような感触の肌を持続させるほか、大人のニキビや肌あれを防ぐ成分やキメを整える保湿成分で肌表面トラブルも予防できる。今回発売するのは、300mLの限定サイズ。ボトルは定番のクリアにくわえて、ライト