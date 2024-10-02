グラビアアイドルの東雲うみが1日（火）、『機動戦士ガンダム』シャア・アズナブルの仮面をかぶったショットを公開した。【別カット】東雲うみの「再現度やばい」『鳴潮』ヤンヤンコスプレショットむっちりと丸みヒップに豊満なGカップバストも持っており、Xのフォロワーは100万人を突破するなど二刀流グラドルとして人気の東雲うみ。YouTubeでの本気すぎるプラモデル制作動画でも話題を呼んでいる。東雲は1日、「通常の3倍速い東