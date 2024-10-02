2日午後、ビョン・ウソクが「2024 Byeon WooSeok Asia Fanmeeting Tour ＜SUMMER LETTER＞ IN TOKYO」を終え、仁川（インチョン）国際空港を通じて日本から帰国した。・ビョン・ウソク、待望の来日！ダークなカリスマ放つ悪役も…いま日本で見られる歴代出演作まとめ・ビョン・ウソク、ドラマ「ソンジェ背負って走れ」のスタッフを日本ファンミーティングに招待！放送終了後も変わらない友情