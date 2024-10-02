ＮＹ原油時間外取引７１ドル付近へ再び買われる、イスラエルがイランに報復へ 東京時間16:02現在 ＮＹ原油先物NOV 24月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝70.99（+1.16+1.66%） ＊イスラエルは数日以内にイランへの「大規模な報復」を計画（アクシオス報道）