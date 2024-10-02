ソウル聯合ニュース】韓国軍合同参謀本部は２日、北朝鮮がごみなどをぶら下げた風船と推定される物体を韓国に向けて飛ばしたと発表した。合同参謀本部によると、風船は同日未明から午前にかけて約１５０個飛ばされ、午後３時時点で京畿道やソウル市で落下物約６０個が確認された。中身は紙、ビニール、プラスチックなどの生活ごみで、分析の結果、危険な物質はなかった。北朝鮮がごみ風船を飛ばしたのは先月２２日以来。合