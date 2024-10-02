タレントの上原さくらが10月1日に自身のアメブロを更新。半数が同世代の保護者会のメンバーとランチをした日のエピソードをつづった。【映像】上原さくら 娘からのショックな一言「悲しい」この日、上原は「保護者会のメンバーが集まる時は、ほとんどの場合、打ち合わせや作業などを終えてからランチをしてます」と明かし「今回の保護者会メンバーの半数が同世代」と説明。「昭和の私達の時代の教育と今の子供達の教育を比較し