【ソウル聯合ニュース】中東情勢の緊迫化を受け、韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領は２日、関係官庁の関係者を集めて緊急の経済・安全保障点検会議を開き、「何より重要なのはわが国民の保護で、現地にいる国民の安全のために必要な全ての措置を取ってほしい」と述べた。また国民がどこにいても韓国政府の保護が受けられるよう万全を期してほしいと指示した。尹大統領は中東情勢が国際原油価格と直結しており、韓国のエネ