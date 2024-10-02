プロ野球・DeNAは2日、6選手の入れ替えを発表しました。登録抹消したのは度会隆輝選手、東妻純平選手、ウェンデルケン投手です。ドラフト1位のルーキー・度会選手は9月22日に1軍登録されると、3試合に代打で出場。空振り三振、ショートフライ、空振り三振と結果が残せませんでした。プロ5年目の東妻選手は20日の阪神戦で代打でプロ初打席に立つと、6球目のストレートを左中間を破るタイムリーツーベースとしプロ初タイムリーを記録