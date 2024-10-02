プロ野球の西武は2日、陽川尚将選手（33）、浜屋将太投手（25）、大曲錬投手（26）、粟津凱士投手（27）、伊藤翔投手（25）、赤上優人投手（25）、ブランドン選手（26）、高木渉選手（24）、ジョセフ選手（25）ら9選手と来季から契約を結ばないことを発表した。陽川は、2013年に3位指名で阪神に入団。2016年に一軍で初出場し、初本塁打も記録した。2018年には75試合に出場、打率.252と安定しスタメンに定着するも、その後は成績を