東京のJR渋谷駅で「ホームで男が刃物を持っていてガソリンをまいた」と通報がありました。ところが、現場でそのような事実はなく、虚偽の通報として警視庁威力業務妨害も視野に通報者の行方を追っています。2日午後3時半前、JR渋谷駅で「渋谷駅の1番ホームで男が刃物を持っていてガソリンをまいた」と渋谷警察署に通報がありました。警察官が現場に急行して確認しましたが、そのような事実はありませんでした。捜査関係