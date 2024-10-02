俳優の仲野太賀が主演を務める2026年放送の大河ドラマ『豊臣兄弟！』の出演者発表会見が2日、東京・渋谷の同局で行われ、仲野に加え、新キャストの池松壮亮、永野芽郁、吉岡里帆、浜辺美波が出席した。大河ドラマ『豊臣兄弟！』出演者発表会見に出席した永野芽郁大河ドラマ第65作となる『豊臣兄弟！』は、天下人・豊臣秀吉の弟・豊臣秀長が主人公。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の下剋上サクセスストーリーを、