韓国文化体育観光部が２日、韓国サッカー協会がサッカー韓国代表の洪明甫（ホン・ミョンボ）監督の選任過程で違反があったと認定して波紋が広がっている。騒動の発端はアジアカップ４強敗退後の２月、当時のユルゲン・クリンスマン監督を更迭したことだ。韓国放送局「ＫＢＳ」などは、日本のスポーツ庁にあたる韓国文化体育観光部による調査結果の会見を速報。会見したチェ・ヒョンジュン監査官は「韓国サッカー協会は、国家代