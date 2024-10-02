◆セ・リーグ【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ山崎康晃投手、石田裕太郎投手、松尾汐恩捕手▽巨人喜多隆介捕手、秋広優人内野手、佐々木俊輔外野手▽ヤクルト石川雅規投手、サイスニード投手【出場選手登録抹消】▽ＤｅＮＡウェンデルケン投手、東妻純平捕手、度会隆輝外野手▽巨人グリフィン投手、坂本勇人内野手、丸佳浩外野手◆パ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽オリックス