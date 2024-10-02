オーイズミフーズは、ニューヨークのマンハッタンで絶大な人気を誇るステーキハウス「ベンジャミン ステーキハウス」の日本4号店となる「ベンジャミン ステーキハウス ＫＩＴＴＥ大阪」を7月31日にオープンしました。 ベンジャミン ステーキハウス ＫＩＴＴＥ大阪「特別ディナーイベント」  店舗名：ベンジャミン ステーキハウス ＫＩＴＴＥ大阪所在地：〒530-0001大阪府大阪市北区梅田3丁目2番2号ＫＩＴＴＥ