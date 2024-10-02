【ソウル聯合ニュース】韓国のソウル中央地検は２日、高級ブランドのバッグを受け取ったとして不正請託および金品など授受の禁止に関する法律（請託禁止法）違反の疑いが持たれている尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領夫人の金建希（キム・ゴンヒ）氏について、「嫌疑なし」で不起訴処分とした。検察は、金氏が牧師のチェ・ジェヨン氏から２０２２年６〜９月に受け取った３００万ウォン（約３３万円）相当のバッグや１７９万ウォン