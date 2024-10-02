自宅で一人亡くなり、誰にも気づかれずに数日たってから発見される「孤独死」。これまで高齢者の問題とされてきたが、20・30代の「まだこれから」の世代も孤独に命を絶っている。若者たちは何に絶望し、この世を去ってしまうのか。◆弟の孤独死を機に始めた見守りサービスに注目集まる孤立する人々を見守るサービスも存在する。無料のLINEアプリを利用して、1〜3日ごとに安否確認のメッセージが届く。元気なら、画面の「OK」をタッ