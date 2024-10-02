高橋はホームスタジアムのバンテリンDで登板なるか(C)Getty Images野球の第3回プレミア12が11月に開催される。井端弘和監督率いる侍ジャパンは、11月13日の開幕戦でオーストラリアと激突。バンテリンドームナゴヤで開催予定だ。【画像】押さえておきたい「2024ドラフトの目玉」たちを厳選！注目選手のプレー写真＆寸評を一挙紹介その後、台湾に会場を移して、韓国、チャイニーズ・タイペイ、キューバ、ドミニカ共和国とオー