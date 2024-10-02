石破茂首相は2日、韓国の尹錫悦大統領と就任後初めて電話で会談し、首脳同士の相互訪問「シャトル外交」の活用を含め緊密な意思疎通の継続を確認した。首相は「日韓連携は双方にとって不可欠であり、関係をさらに発展させたい」と伝達。尹氏は日韓関係の強化に向けて緊密に取り組みたいと応じた。両氏は来年の日韓国交正常化60周年を見据え、良好な関係を持続させるために協力する考えで一致。北朝鮮の核・ミサイル問題に対応