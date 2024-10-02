「マイコプラズマ肺炎」感染者が東京で過去最多「乾いたせき」に要注意FNNプライムオンライン

「マイコプラズマ肺炎」感染者が東京で過去最多「乾いたせき」に要注意

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • マイコプラズマ肺炎｣の患者数が東京都内で過去最多となった
  • 初期症状は発熱や倦怠感、頭痛とほかの風邪と変わらないという
  • 医師は、一番の特徴は「乾いたせき」だとして注意を呼びかけている
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 首切断 初対面の娘をお持ち帰り?
  2. 2. YOASOBI タトゥー姿に批判続出
  3. 3. 高梨沙羅の近影「マイケル化」
  4. 4. 内P打ち切り 原因は内村の不倫か
  5. 5. 上村愛子さんが離婚 感じた予兆
  6. 6. 番組で皿うどん酷評 視聴者苦言
  7. 7. マイコプラズマと風邪 見分け方
  8. 8. 娘に20回性交 懲役6年に怒り殺到
  9. 9. 集団暴行か 42歳レゲエ歌手逮捕
  10. 10. 高校生不倫ドラマ 初回から衝撃
  1. 11. 福井沖の女性遺体 死因は窒息死
  2. 12. 水ダウHPに松本登場 Xで話題に
  3. 13. 娘溺愛した夫からLINE 嫌な予感
  4. 14. ビーチボーイズ再放送 異常事態?
  5. 15. 「世界最小の赤ちゃん」の現在
  6. 16. 宮迫の地上波復帰 番組名が波紋
  7. 17. 「ちいかわ うさぎだらけくじ」が10月1…
  8. 18. ごはんいらない 3歳息子信じ地獄
  9. 19. 石破内閣発足 支持率50%超えに
  10. 20. 眞栄田郷敦がスピード離婚と報道
  1. 1. 首切断 初対面の娘をお持ち帰り?
  2. 2. マイコプラズマと風邪 見分け方
  3. 3. 娘に20回性交 懲役6年に怒り殺到
  4. 4. 集団暴行か 42歳レゲエ歌手逮捕
  5. 5. 福井沖の女性遺体 死因は窒息死
  6. 6. 「世界最小の赤ちゃん」の現在
  7. 7. ごはんいらない 3歳息子信じ地獄
  8. 8. 兵庫県知事選 異例の5人出馬意向
  9. 9. 紀子さまと眞子さんの間に距離?
  10. 10. 東大に中国人急増「危ない事態」
  1. 11. モンストリーク被害 MIXIが声明
  2. 12. 感染症急増「乾いたせき」要注意
  3. 13. 結核感染 福島で2700人を検査へ
  4. 14. 宮崎空港の不発弾 米国製と確認
  5. 15. 女性遺体 タクシー運転手を逮捕
  6. 16. ブタの腎臓移植 国内初申請へ
  7. 17. 不発弾 航空機通過2分後に爆発か
  8. 18. 知人宅に宿泊中…13歳未満の娘にわいせ…
  9. 19. 出てきた新千円札に謎メッセージ
  10. 20. 高市総裁を阻んだ女性議員に言及
  1. 1. 石破内閣発足 支持率50%超えに
  2. 2. 石破首相に早くも「あだ名」か
  3. 3. 文春報道 デジタル相が対応検討
  4. 4. 5年ぶりに副都知事に女性起用へ
  5. 5. 皇室題材のサイト一斉閉鎖 騒然
  6. 6. 唐沢俊一さん死去 弟が衝撃投稿
  7. 7. 新法務大臣 過去のSNS発言が物議
  8. 8. 「教育無償化」の前原代表ら４人、維新…
  9. 9. 日米外相「全面戦争」懸念＝イランのイ…
  10. 10. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
  1. 11. 大臣就任自慢も文春砲 SNS大荒れ
  2. 12. 「ヤンキー大臣」金八ファン歓喜
  3. 13. 自民・小倉将信氏が衆院選不出馬＝体調…
  4. 14. 開成と麻布の教育方針の違い
  5. 15. 社長室に卓球台? ユニークな会社
  6. 16. 学生に体液付着か 逮捕後に笑み?
  7. 17. 総裁選いよいよ最終盤、蠢くキングメー…
  8. 18. 中国軍が44年ぶり太平洋へICBM発射　林…
  9. 19. 邦人退避へ空自機派遣を調整　政府、レ…
  10. 20. 想像以上…高市氏の票が伸びた訳
  1. 1. スイスで5歳が中国人に刺される
  2. 2. 日本人女性80人「性売買」の衝撃
  3. 3. タイタニック名場面 トイレ事情
  4. 4. ウギー・ブギー声優、70歳で死去
  5. 5. 韓国女優 泡風呂キス写真を公開
  6. 6. ジェニー差別被害? 米女優に批判
  7. 7. クマ同士で殺し合い、ライブ中継の前で…
  8. 8. 米人気ラッパー 120人に性加害か
  9. 9. アマゾンの湖干上がり船引く漁師
  10. 10. ヒズボラ旗掲げた女を逮捕 豪
  1. 11. イスラエル、国連総長の入国禁止＝イラ…
  2. 12. 韓国で脱毛症患者が増加 女性44%
  3. 13. なぜルールを守れない人が存在するのか…
  4. 14. 海自が中国船員を救助 感謝の声
  5. 15. イラン「戦争の準備できている」
  6. 16. マクゴナガル先生役の女優 死去
  7. 17. バス炎上 非常口開かず25人死亡
  8. 18. イスラエル 反撃の意志を表明か
  9. 19. レンチンするだけで簡単＆短時間で豚チ…
  10. 20. ボディガードに自分運ばせ炎上
  1. 1. 買う価値ない商品 堀江氏が断言
  2. 2. 石破首相の経済政策 非常に妥当
  3. 3. 社員566人 全員が「重度障害者」
  4. 4. スズメ 絶滅危惧レベルに急減か
  5. 5. 今年の焼肉店倒産39件 過去最高
  6. 6. ホテル代高騰 二重価格が急増中
  7. 7. 退職金2000万 子2人を残し夜逃げ
  8. 8. 歓迎会で絶望「この会社ダメ」
  9. 9. トイレマナー崩壊 怒る店員たち
  10. 10. 改悪が相次ぐクレカ 変更の中身
  1. 11. Panasonicの蛍光灯 生産終了へ
  2. 12. この機を狙った? 任天堂訴訟の裏
  3. 13. 銀行&証券首脳 石破新政権に要望
  4. 14. 「060」で始まる携帯番号追加へ
  5. 15. 空飛ぶ車の米新興にトヨタ5億ドル追加…
  6. 16. 米テスラ販売、６％増＝３四半期ぶりプ…
  7. 17. 産油国、減産計画を維持　12月から供給…
  8. 18. 日経225先物：3日0時＝650円高、3万840…
  9. 19. iPadを買って、使って、考えた 電子書…
  10. 20. 勝間和代氏の次に注目すべき人
  1. 1. 第4世代iPhone SE 2025年登場か
  2. 2. Xの価値 マスク氏買収から8割減?
  3. 3. TGS2024 注目ゲーミング周辺機器
  4. 4. Google 裏表ないキーボード発表
  5. 5. 少女が暗黒卿になる『Kinectスターウォ…
  6. 6. TVアニメ『うーさーのその日暮らし』第…
  7. 7. Win 10 許可なくアップグレード
  8. 8. NTTドコモのタブレット「dtab Compact …
  9. 9. 100均（ダイソー）で売ってたUSB Type-…
  10. 10. 40インチのウルトラワイドゲーミングデ…
  1. 11. 【ライブドアショッピング】10/2の注目…
  2. 12. 現代科学でビーム･サーベルは実現でき…
  3. 13. 孫さん"卑怯者"発言に猛反撃
  4. 14. 最新エクスペリア「Xperia Z3」シリー…
  5. 15. 松嶋初音、全天球カメラは「未来が詰ま…
  6. 16. iPhone6 画面むき出しケース発売
  7. 17. Apple、12インチRetinaディスプレイ搭…
  8. 18. 【レビュー】まんしゅうきつこ、強要さ…
  9. 19. Lightroom 実践力アップ講座 : 第38回…
  10. 20. 【ビデオSALON8月号記事連動動画】 魁!…
  1. 1. 真美子夫人と2ショ 女性の正体
  2. 2. 巨人 最終戦前に坂本勇人ら抹消
  3. 3. 大谷 偉業達成の夜にアニメの話
  4. 4. トヨタ撤退 会長が五輪バッサリ
  5. 5. イチロー氏の言葉に青木宣親が涙
  6. 6. なぜ? 30盗塁も戦力外…驚きの声
  7. 7. 大谷のライバルがまさかの無冠
  8. 8. 水原被告 25億円返さなくていい?
  9. 9. ブランドン&陽川らと契約結ばず
  10. 10. 大谷を「頑張っても超えれない」
  1. 11. 西本欣司 35年の審判員人生に幕
  2. 12. 楽天の小深田 同い年と不倫か
  3. 13. 青木引退試合「もらい泣き」続出
  4. 14. 仏出身の騎手 渋い日本食に舌鼓
  5. 15. 大谷が9月の月間MVP 驚異の12冠
  6. 16. 川上憲伸氏の乗る車に激怒 実名
  7. 17. 寝たまま送球に騒然「変態すぎ」
  8. 18. 楽天のスター候補 極秘入籍した
  9. 19. グリーズマンの代表引退で“デシャン時…
  10. 20. 【ヤクルト】青木宣親、号泣スピーチ全…
  1. 1. YOASOBI タトゥー姿に批判続出
  2. 2. 高梨沙羅の近影「マイケル化」
  3. 3. 内P打ち切り 原因は内村の不倫か
  4. 4. 上村愛子さんが離婚 感じた予兆
  5. 5. 番組で皿うどん酷評 視聴者苦言
  6. 6. 高校生不倫ドラマ 初回から衝撃
  7. 7. 水ダウHPに松本登場 Xで話題に
  8. 8. ビーチボーイズ再放送 異常事態?
  9. 9. 宮迫の地上波復帰 番組名が波紋
  10. 10. 「ちいかわ うさぎだらけくじ」が10月1…
  1. 11. 眞栄田郷敦がスピード離婚と報道
  2. 12. 反町隆史 共演NGだった人気俳優
  3. 13. 手越祐也 イッテQ復帰の裏事情
  4. 14. 任天堂 京都に資料館オープン
  5. 15. 松本潤「過去最大体重」の裏側
  6. 16. 青汁王子 3億円融資の人物に言及
  7. 17. 第2の宮沢りえ 芸能界退いた現在
  8. 18. Koki, バラエティ解禁に業界騒然
  9. 19. 唐沢俊一さんの借金DM 公開波紋
  10. 20. かなの 被害届取り下げに心配も
  1. 1. 娘溺愛した夫からLINE 嫌な予感
  2. 2. 大谷翔平の妻のセンスにプロ驚き
  3. 3. 晩婚夫婦 第1子妊娠するも夫凍る
  4. 4. 「外せない」10月深夜アニメ1位
  5. 5. 義姉の手土産 思わずドン引き
  6. 6. 本当に最悪 ホテルで迷惑行動
  7. 7. 愛妻家の夫 10年隠していた秘密
  8. 8. 新宿「全国うまいもの博」開催へ
  9. 9. チック症 対処法は「愛の無視」
  10. 10. 運動会で下着丸見え ママ友激怒
  1. 11. 唯一の友だちが婚約して他県へ。すまし…
  2. 12. 丸亀うどーなつ 2種の新作が登場
  3. 13. 「ケンタッキー」×『原神』がコラボ！…
  4. 14. イラッ 生理中にありえない提案
  5. 15. クセ強元夫から慰謝料要求され涙
  6. 16. 世界一長いベンチ ギネス再挑戦
  7. 17. 街コンで陰口言うスタッフに鉄槌
  8. 18. 引き出物、贈る相手によってギフトの中…
  9. 19. ボディタッチの部位ごとの意味は？男性…
  10. 20. それはズルいよ！男を大興奮させる「キ…
x