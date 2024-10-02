巨人が今季最終戦となる２日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）前に６選手の入れ替えを行った。この日の喜多隆介捕手、秋広優人内野手、佐々木俊輔外野手の出場選手登録とグリフィン、坂本勇人内野手、丸佳浩外野手の登録抹消が公示された。前日の１日午後３時にも同様の入れ替えが公示されたが、ＮＰＢは約１時間後に公示を取り消すと、公式サイトに「ＮＰＢ側の手違いによる誤りでした。読売球団の本日の登録および登録抹消はござ