岐阜県大垣市で計画された風力発電施設の建設を巡り、県警大垣署が住民の個人情報を収集し、業者に提供したのは違法と認めた名古屋高裁判決を受け、岐阜県は2日、上告しないと発表した。控訴審判決で示された情報の抹消はすでに行ったという。原告の住民側は期限の9月27日に上告しないと発表していた。2日が県の上告期限のため、控訴審判決が確定する見通し。上告しないと表明した左から原告の近藤ゆり子さん、弁護団の山田秀樹