銀座コージーコーナーは10月4日、栗を使用したスイーツ3品を発売する。【関連記事】銀座コージーコーナー「ディズニー ヴィランズコレクション」10月1日発売、アースラ･フック船長･マレフィセントなど、ハロウィンに合わせたプチケーキアソート販売ラインナップは、「栗まんきつパイ」「コージープレミアムスフレワッフル(熊本県産和栗&ほうじ茶)」「栗実る贅沢シフォン」。全国の生ケーキ取扱店で販売する。生ケーキ取扱店が