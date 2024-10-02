2日午前、兵庫県姫路市の山陽自動車道で、大型トラックが別のトラックに追突する事故があり、1人が死亡、2人がケガをしました。2日午前9時前、姫路市の山陽自動車道の「書写山第2トンネル」でトラックに後ろから走ってきた別の大型トラックが追突しました。この事故で、追突されたトラックに乗っていた3人のうち男性1人が死亡したほか20代の男性2人もケガをしました。警察は、大型トラックを運転していた会社員の竹本弘嗣容疑者（5