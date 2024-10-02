このお話は、わが子の習い事を通して、母親であるかぞくのかたちさんがさまざまなことに悩んだ様子が描かれています。息子・そうちゃんを幼稚園内で行っている「体操クラブ」に入会させました。ある日見学に行ったところ、そうちゃんが号泣している姿を目の当たりにします。なぜ、あんなに泣いていたのでしょう？著者・かぞくのかたち@育児漫画(@pokotaro0301)さんによる漫画作品『その習い事は親のエゴ？』第11話をごらん