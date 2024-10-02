自民党総裁選が終わり、永田町の住人たちは早くも「解散・総選挙」シフトの様相だ。しかし、自民党の「顔」が石破茂・新総裁に代わったことに騙されてはいけない。「裏金問題」や｢旧統一教会問題｣は全容解明にはほど遠い状況で、頬被りをしたまま次の選挙に臨もうとする候補者が大勢いるのだ。審判を下すにあたって、有権者はそのことを決して忘れてはならない。【前後編の前編】【表】不記載の金額が約3000万円の議員も上脇教