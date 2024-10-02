宮崎空港の誘導路が陥没した問題 アメリカ製の不発弾が爆発と発表FNNプライムオンライン

宮崎空港の誘導路が陥没した問題 アメリカ製の不発弾が爆発と発表

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 宮崎空港の誘導路が陥没した問題で、原因が究明されていた件
  • 国土交通省宮崎空港事務所は、不発弾の爆発によるものと発表した
  • 爆発したのは、アメリカ製の500ポンド爆弾だったとしている
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